Les Mondiaux à Aspen pour Gremaud et Magnin

SKI FREESTYLE

La Fédération internationale de ski a annoncé mardi que les Mondiaux de freestyle et de snowboard, initialement prévus en Chine, auront lieu du 10 au 16 mars à Aspen (Etats-Unis). Les Gruériens Mathilde Gremaud et Thibault Magnin (Espagne) seront de la partie. «Nous vivons presque une saison blanche, alors je me réjouis, réagit ce dernier. En plus, je m’étais blessé et je n’avais pas pu prendre le départ de mes premiers Mondiaux en 2019. Je vise le top 10, voire plus si je pose toutes mes figures.» Quant au Tourain Valentin Morel, il devra certainement passer son tour. «Les quatre athlètes qui sont dans les cadres au-dessus de moi devraient avoir les places. Si ce n’est pas cette année, je ferai tout pour que ce soit la suivante», relativise le membre du cadre Swiss-ski…