SÂLES

Lucie Pasquier-Savary s’est endormie paisiblement le 22 janvier à son domicile, entourée de l’amour et de l’affection de sa famille. Elle cheminait dans sa 102e année.

Lucie est née le 7 juin 1919 à Sâles, comme ses sept frères et sœurs, dans le foyer de Marie et Emile Savary. Elle rencontra Marcel Pasquier, qui habitait également Sâles. Ils célébrèrent leur mariage le 18 novembre 1944, en l’église du village. De leur union naquirent trois filles: Simone, Gisèle et Gilberte. Plus tard, la famille s’agrandit avec l’arrivée de cinq petitsenfants, six arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils.

En mai 1974, Lucie et Marcel eurent le grand bonheur de se rendre à Lourdes pour fêter leurs trente ans de mariage. Ce voyage fut un grand moment dans leur vie, gravé dans leur…