Mathilde Dupasquier

née Oberson

VUADENS

Mathilde est née le 14 juin 1930 à Maules, dans le foyer de Maurice et Clémence Oberson. Elle était l’aînée d’une fratrie de huit enfants. Elle a suivi ses écoles à Maules et elle a ensuite travaillé à l’atelier de couture à Sâles. Elle participait aussi activement aux travaux de la ferme familiale.

En octobre 1955, elle a uni sa destinée à Roger Dupasquier, de la ferme du Russon. De cette union naquirent quatre garçons, Gérald, Pascal, Benoît et Jean-Joseph. Plus tard, le cercle familial s’agrandit avec la venue de 10 petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants qui la comblèrent de bonheur.

Mathilde était une femme, une maman et une grand-maman aimante. Infatigable, elle a également beaucoup travaillé sur la ferme de son mari ainsi que sur le domaine de ses fils…