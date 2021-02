Office fédéral anxiogène

A propos des tests Covid.

Les amours, les travaux… font courir le monde. Ce n’était pas pour le chant de l’oiseau et je suis retraité, mais j’ai embarqué dans un jet pour l’Afrique. Quelles ne furent pas mes angoisses! Non, le virus mutant ne m’inquiète pas. Nul ne connaît ni le jour ni l’heure, sauf parfois un suicidaire. Mais les formalités administratives m’ont stressé.

Victime d’un coup de blues le jour de Noël, j’ai réservé un vol, ignorant qu’il fallait être muni d’un test PCR négatif. Et il m’était impossible, vu les jours fériés, de l’obtenir durant des jours non ouvrables. Je me suis rendu au drive-in de Payerne pour un test rapide en regrettant de n’avoir pas donné plus de pourboire à l’infirmière lors du règlement de la facture. Et trois semaines plus tard, j’ai reçu une…