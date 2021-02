Oser la jeunesse

A propos des jeunes en politique.

L’expérience et les compétences sont essentielles pour siéger dans un législatif ou un exécutif. Mais faut-il encore pouvoir les acquérir. Aujourd’hui, les listes pourleConseilgénéralnecomptent pas loin de 45% de candidat(e) s de 35 ans ou moins.

Nous avons la chance de vivre dans une commune qui compte de nombreux jeunes motivé(e) s à s’investir et qui s’intéressent à la chose publique afin d’amener et de trouver des solutions pour continuer à faire vivre Bulle et La Tour-de-Trême.

Concernant le Conseil communal, près de 15% des candidat(e)s jeunes se sont mis en liste. Aujourd’hui notre Exécutif présente un âge moyen de 51 ans. Je ne remets pas en cause le travail accompli. Toutefois, je suppose qu’un regard neuf et jeune pourrait bousculer et apporter…