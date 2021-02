Pas de marchés publics?

Les députés UDC Gabriel Kolly (Corbières) et Philippe Demierre (Esmonts) s’étonnent que la construction du bâtiment B sur le site de BlueFactory «ne se fera pas par l’intermédiaire des marchés publics». Ils s’étonnent d’autant plus que l’actionnariat de BlueFactory est composé du canton et de la ville de Fribourg. Et les députés de questionner: «Sur quelles bases légales s’appuie le maître d’œuvre pour justifier une telle décision?» Ou encore: «Le Conseil d’Etat ne craint-il pas que certaines attributions de travaux ou de mandats puissent être entachés par un certain “copinage”?»