Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05



Une nouvelle saison de haut vol

«Pour cette nouvelle saison de Paju, nous avons eu envie de taquiner la pesanteur en proposant au public de vivre chaque vendredi un des plus vieux rêves de l’humanité: voler!» relève Antoine Plantevin, producteur de l’émission. «Depuis son parapente, Matthieu Fournier nous fera découvrir chaque vendredi la beauté des paysages vu du ciel, et vivre l’addictive liberté de planer. De quoi mettre un bon bol d’émerveillement et d’oxygène dans un quotidien pas forcément des plus légers.»

La passion selon Milon

Olivier Favre, dit Milon, parle peu mais ride beaucoup. Peu médiatisé et quasi absent des réseaux sociaux, ce snowboarder des Diablerets consacre sa vie à sa passion sous toutes ses formes…

Les dames du lac

Pendant des années, les…