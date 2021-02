pendant deux ans. JnG

MINISTÈRE PUBLIC. Cette femme de 34 ans, domiciliée en Gruyère, agissait depuis 2019 comme caissière d’une société de musique du district. Or, au bénéfice d’une procuration auprès de la banque de ladite société, elle s’est approprié illégalement divers montants. D’abord, entre février et juin 2019, six retraits non justifiés pour un total de 2010 francs. Ensuite, à l’occasion du concert d’été et du loto, elle n’a pas mis en compte les montants attendus. En effet, entre les dépenses (fonds de caisse et frais d’organisation) et les recettes (gains du oto, bénéfice du concert et divers dons), une différence de près de 4600 francs a été constaté. Au total, la société de musique a subi un préjudice de plus de 6600 francs. La caissière indélicate a été reconnue coupable, par ordonnance pénale,…