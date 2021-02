Plusieurs partis fribourgeois de gauche appellent à l’arrêt des expulsions vers l’Ethiopie

La Jeunesse socialiste, les jeunes Verts et les jeunes POP, SolidaritéS, le PS et les Verts se disent indignés, dans un communiqué, par l’expulsion la semaine dernière d’exilés éthiopiens vers leur pays d’origine en pleine guerre civile. Un homme, qui résidait à Fribourg, faisait partie de ce vol. Pour ces différents partis, le Conseil d’Etat a sa part de responsabilité, «l’exécution des renvois tenant précisément de la compétence cantonale». Ils appellent les autorités à se saisir du dossier et à plaider auprès de la Confédération pour l’arrêt immédiat des renvois vers l’Ethiopie. Ils demandent également que les personnes expulsées le 27 janvier puissent revenir en Suisse.