Pour un accord avec l’Indonésie

VERT’LIBÉRAUX. Réunis en assemblée virtuelle mardi soir, les vert’libéraux se sont prononcés pour l’accord de partenariat économique avec l’Indonésie (24 oui, 4 non et 11 abstentions). La question de l’huile de palme a fait débat. «Son exploitation à outrance pour l’industrie est reconnue comme vraiment problématique pour le climat, l’environnement et pour des questions sociales», souligne la présidente du PVL Ana Fontes Martins. La Suisse importe toutefois peu d’huile de palme d’Indonésie et certaines normes environnementales ont été incluses dans l’accord, ce qui a convaincu les vert’libéraux d’apporter leur soutien.

Les membres du PVL ont rejeté l’initiative sur l’interdiction de se dissimuler le visage (24 non, 7 oui et 8 abstentions), jugeant le contre-projet suffisant pour garantir…