Rêves de réalité

Matt Kindt et Matt Smith

FOLKLORDS T. I

Delcourt

Ansel est un beau jeune homme de 18 ans. Chemise blanche, petit veston bien repassé et cravate noire, il détonne dans son propre monde composé de trolls, de gnomes, de populations restées au temps des contes. Ses nuits sont remplies de visions étranges, faites de vaisseaux de fer, de bâtiments en verre et de technologie sans magie. Bravant l’interdit émis par l’ordre fascisant des Bibliothécaires, il décide de partir à la recherche des mystérieux Maîtres-peuples. Cette quête prendra un tour inattendu et particulièrement dangereux, au risque de chambouler les fondements même de la réalité.

Matt Kindt, le scénariste de Mind MCMT, servi aux crayons par Matt Smith, s’aventure sur le chemin du mélange de genres, entre merveilleux et modernisme,…