Rentabiliser le site ou donner une âme

Le Grand Conseil accepte d’injecter 25 millions de plus dans la société BlueFactory Fribourg SA, mais avec une vision et des objectifs bien différents selon les groupes parlementaires. La ville de Fribourg mettra la même somme pour assurer le développement du quartier d’innovation jusqu’en 2029.

XAVIER SCHALLER

Entre les aspirations culturelles, sociales, immobilières et mercantiles, le cœur des députés balance concernant le site de BlueFactory. Une quinzaine de députés ont tenu à partager leur vision du quartier d’innovation, avant d’accepter, à une confortable majorité (71 oui, 24 non et 2 abstentions), une augmentation de capital de 25 millions de francs pour la société Blue-Factory Fribourg SA (BFF).

Cédric Péclard (vcg, Aumont) a proposé de renvoyer tout le paquet au Conseil d’Etat,…