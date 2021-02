Responsabilité individuelle

A propos de l’engagement des citoyens pour leur commune.

Suivant la politique depuis plus de dix ans, j’ai franchi le pas cette année pour me présenter au Conseil général de Bulle-La Tour-de-Trême. La chose qui me surprend le plus durant cette campagne si particulière est le nombre de personnes qui m’écrivent pour me donner leur avis, leurs idées, pour m’exprimer leur mécontentement ou leur soutien. Les citoyens ont parfois de grandes attentes envers les candidats. Mais il est plus rare que les candidats aient des attentes à l’égard des citoyens.

Personnellement, j’attends de la population bulloise qu’elle participe à la bonne marche de sa ville en réalisant des actions par elle-même. La politique ne peut rien sans l’appui des habitants. En favorisant et en encourageant la responsabilité…