Rire, c’est bon pour la tête

Aux côtés de l’angoisse et de la dépression, la crise que nous traversons depuis un an a aussi suscité de l’humour et de la dérision. Les gags ont fleuri sur internet, mais ont tendance à se tarir, remarque Andrea Samson, professeure en psychologie à l’Université de Fribourg.



ÉRIC BULLIARD

Le phénomène est récurrent: les crises suscitent de la peur, de la sidération, mais aussi, très vite, de l’humour. La pandémie qui nous frappe a ainsi vu les gags se multiplier, en particulier sur internet. Spécialiste des émotions positives et de l’humour (sujet de sa thèse de doctorat), Andrea Samson analyse ce phénomène: pour cette professeure en psychologie à Unidistance et à l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg, il est lié à la gestion des émotions.

Dès le début de la…