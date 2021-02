Sens unique ou non-sens?

A propos du centre-ville de Bulle.

Dans sa tribune du 4 février, Christian Chassot a mille fois raison de défendre les commerces du centre-ville. Comme lui, j’évite le plus possible les grands centres commerciaux de la périphérie, profitant parfois de leur parking gratuit avant de rejoindre à pied le centre-ville, où je trouve à peu près tout ce qu’il me faut. J’apprécie le conseil, le contact, le plaisir de passer de l’un à l’autre. J’apprécie aussi le parking situé à deux pas de la Grand-Rue en attendant celui de la nouvelle gare et ce qui ira avec (mais ça, c’est une autre histoire). Bref, je vis dans un monde parfait ou presque. Presque, parce qu’il me manque une Grand-Rue sans voiture, aménagée pour les adeptes des petits commerces de proximité: j’en ai assez de voir défiler des…