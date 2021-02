BULLE

Serge Seydoux s’en est allé paisiblement lundi, dans sa 83e année, entouré des siens. Un dernier adieu lui sera donné dans l’intimité de la famille.

Serge Seydoux est né et a vécu toute sa vie à Bulle. Ses parents, Marie-Thérèse et Paul Seydoux, ont tenu plusieurs garages dans la région. L’amour de la mécanique lui a été inculqué ainsi. Il était l’aîné de trois enfants et passa son enfance et son adolescence sur les berges de la Trême. Ses sœurs ont toujours fait partie de sa vie. Un amour indéfectible les unissait, ils se voyaient tous les jours pour parler, rigoler et boire un café, tantôt chez Jacqueline, tantôt chez Mireille.

Serge unit sa destinée avec Yvette Overney le 23 avril 1962. Trois ans plus tard, naquit leur unique fille, Nancy. Serge travailla comme chauffeur de…