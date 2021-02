Sur les traces du passé

Un nonagénaire entreprend un voyage en Ukraine sur les traces d’un ancien amour de jeunesse… Après la mort de sa femme, Eduard, 92 ans, souhaite se confronter à son passé et a décidé de partir en Ukraine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors jeune soldat dans les rangs de la Wehrmacht, il avait combattu l’Armée rouge, et vécu aussi une grande histoire d’amour. Inquiète pour sa santé, sa fille Uli charge Adele, sa petite-fille, de le dissuader de partir. Mais Eduard tient bon et entraîne la jeune femme avec lui. Ensemble, ils entament une odyssée, qui va s’avérer fertile en révélations et en rebondissements.

Comment la situation ukrainienne d’aujourd’hui résonne-telle avec la guerre qui s’y déroula autrefois? Comment le passé d’Eduard l’éclaire-t-il sur sa vie? Lancé dans sa quête de…