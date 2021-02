Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Quartier des bandes

Vols, déprédations, bastons, tortures et meurtres parfois… A Monthey, Neuchâtel, Genève, les faits divers ont récemment mis en lumière les dérives d’une adolescence déboussolée, qui agit généralement en bande. Cette violence est relayée par les réseaux sociaux ce qui lui donne une grande visibilité et assure un impact certain sur l’opinion publique. La délinquance des mineurs n’a pourtant pas augmenté, mais leur violence oui. Y compris chez les filles. Elle s’affiche sur les réseaux sociaux et défraie régulièrement la chronique… la face sombre de l’adolescence n’épargne aucune région comme en témoigne ce reportage fort. Des jeunes racontent les «embrouilles» entre bandes et cette montée en puissance de la violence qui devient une normalité pour…