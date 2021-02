Thomas Kolly doit patienter

SKICROSS. L’exploit attendra pour Thomas Kolly. Le skieur de Hauteville a été écarté dès les 16es de finale, samedi, en Coupe d’Europe à Crans-Montana. Il a néanmoins obtenu son meilleur classement absolu (33e) pour son cinquième départ à l’échelon continental.

«J’aurais pu terminer deuxième de la manche et prendre la qualification, regrette le Gruérien de 17 ans. Seulement, j’ai commis quelques erreurs techniques, au départ notamment, et je n’ai jamais réussi à dépasser l’Autrichien devant moi. Cela reste une jolie course où je me suis bien amusé.»

Les regrets concernent davantage l’épreuve FIS du lendemain, interrompue en raison des conditions météorologiques à Crans-Montana. «J’étais déçu, car j’ai montré une belle première manche avant l’arrêt de la course.» L’apprentissage se…