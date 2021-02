Les invitées du samedi

Elsa Romanens, Aline Spicher, Jeanne Girard, Sandy Maillard, Marion Sugnaux, au nom du collectif des féministes Sud fribourgeoises

OPINION. Toi, Suissesse* du XXe siècle, qui t’es battue.x pour l’obtention du droit de vote, qui voyais tes voisines.x européennes.x déjà aux urnes, tu es descendue.x dans la rue pour manifester, sensibiliser, instruire tes paires.x, tu as su être femme*, épouse, mère, militante.x, tu as connu des défaites mais tu as persévéré.

Il a fallu plus de cent vingt ans pour que tu sois reconnue.x comme une citoyenne.x, ce fameux 7 février 1971. L’émotion de ce jour-là résonne encore dans nos cœurs de militantes.x. Nous te remercions pour ta force, ta détermination, ton courage. Mais ton combat ne s’est pas arrêté là.

En 1978, les femmes*…