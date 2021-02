Un drôle de carnaval

A propos de la campagne électorale.

Le carnaval des partis me fait penser à un zoo – ouvert malgré la pandémie –, visité par des électeurs contribuables qui en veulent pour leur argent. Des animaux essaient d’attirer l’attention des visiteurs, d’autres restent discrets. Des poids lourds, rhinocéros ou crocodiles, s’imposent sur les listes du zoo, forts de leur notoriété et de leur visibilité. Des aigles survolent le débat, prêts à fondre sur les rongeurs anonymes, imprudents et discrets, qui peuplent les listes des gardiens. Les renards, malins comme des singes, se camouflent et rusent.

Comme Darwin l’a montré, tous ces animaux sont censés évoluer, en quête de notoriété et de pitance; certains reptiles girouettes ont même la faculté incroyable de muer chaque saison; quant au caméléon, sa…