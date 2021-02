Un soutien communal indispensable

Ce lecteur appelle la commune à soutenir ses entreprises et commerces.

En mai 2020, alors que les premières conséquences de la pandémie se faisaient déjà lourdement sentir, le PDC-Le Centre de la ville de Bulle a proposé une série de mesures à prendre au niveau communal. Depuis, la crise n’a malheureusement pas faibli et ses conséquences n’ont jamais été aussi palpables: de nombreux secteurs – cafetiers-restaurateurs, culture, commerces jugés «non essentiels» – souffrent, subissent des restrictions et vont au-devant de défis encore jamais connus.

Des mesures de soutien, parfois peu claires et souvent tardives, ont déjà été prises par la Confédération et le canton. Toutefois, l’économie locale et la population doivent également pouvoir compter sur un soutien fort et sans condition au…