Une bible sur le rocher venue tout droit de Norvège

Martin Mobraten et Stian Christophersen

LA BIBLE DE L’ESCALADE

Editions du Mont-Blanc, 352 pages

C’est au cœur d’une abondante littérature sur la discipline que les Editions du Mont-Blanc publient La Bible de l’escalade. Un manuel technique rédigé par les Norvégiens Martin Mobraten et Stian Christophersen, deux anciens grimpeurs internationaux et aujourd’hui entraîneurs.

L’ouvrage (traduit) s’articule autour de cinq axes: la préparation technique, physique et mentale, la tactique et la prévention des blessures. En commençant par les fondamentaux, clairement expliqués et richement illustrés. En un mot, accessible. Les auteurs l’ont même voulu «éducatif et inspirant», en y ajoutant leurs expériences et les témoignages de nombreux athlètes.

Même les grimpeurs expérimentés, pour qui les…