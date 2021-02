Une nourriture essentielle

L’invité du samedi



Philippe Savoy

Président de la Fédération fribourgeoise des chorales

OPINION. On le dit souvent: «Avant de parler, un enfant chante. Avant d’écrire, il dessine et dès qu’il est debout, il danse.» Depuis de nombreuses semaines, alors qu’il est heureusement encore possible de manger, boire, respirer, marcher, parler, écrire et dessiner, il n’est pourtant quasiment plus permis de chanter. Alors que perdons-nous vraiment avec ce silence forcé?

En me posant cette question surgit à mon esprit un feu d’artifice d’expériences vécues qui me font répondre que ce silence est lourd à porter. A l’heure où j’écris ces lignes, je devrais être au château de Vaulruz avec le Chœur Saint-Michel de Fribourg (une cinquantaine de jeunes entre 15 et 25 ans) pour y chanter cinq jours durant…