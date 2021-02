Une nouvelle étape pour la transformation de l’ancien hôpital

La commune de Châtel-Saint-Denis a mis à l’enquête hier dans la Feuille officielle la modification du Plan d’aménagement de détail (PAD) Le Sirius, du nom du cinéma situé dans cette zone. Ce changement d’affectation est effectué dans le but de permettre notamment la transformation de l’ancien hôpital du chef-lieu. «Le PAD actuel n’a pas subi de changement depuis trente-cinq ans et stipulait que cet espace était dévolu aux activités d’un hôpital, explique l’ingénieur de ville Pascal Genoud. Il est donc nécessaire de le modifier afin de permettre les transformations du bâtiment prévues ces prochaines années et l’aboutissement d’un projet de logements à structure intermédiaire prévu par la commune.»