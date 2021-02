Une seule planète. Un monde à réinventer

RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

Consommer et travailler en mode durable. Issus de tous les horizons, des Romands se sont engagés à bouleverser leurs habitudes pour y parvenir. Ces aventurières et aventuriers du changement sont aidés d’un mentor dans leur domaine et coachés par l’animateur Nicolas Dépraz. Rencontre dans ce premier épisode avec une maman de quatre enfants, bien décidée à offrir une nourriture de qualité à sa famille, et avec un entrepreneur dans l’événementiel, soucieux de limiter l’impact de ses installations.

Episode 1: Manger durable et bon marché; Réutiliser plutôt que jeter.

Fanny Neuffer est une maman qui élève seule ses quatre enfants depuis le décès de son mari. Elle est en quête d’une alimentation locale et si possible bio pour nourrir sa famille sans grever son budget.…