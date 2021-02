Ursy refuse l’idée d’une fusion à six en Glâne sud

Voici les résultats du sondage pour une étude de fusion à six. Auboranges: 129 oui et 15 non (participation 69%); Chapelle: 95 oui et 19 non (participation 50%); Ecublens: 120 oui et 39 non (participation 58%); Montet-Glâne: 120 oui, 62 non (participation 57%); Rue: 366 oui et 131 non (participation 47%); Ursy: 357 oui et 603 non (participation 42%).