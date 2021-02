This is us

M6, JEUDI, À 21 H 05

Jack Pearson fait la rencontre des parents de Rebecca, qui lui réservent un accueil assez glacial. Désormais installés à Philadelphie, Randall est déterminé à reconquérir Beth après les épreuves traversées par leur couple. Celle-ci va enfin pouvoir réaliser son rêve et ouvrir son studio de danse. De leur côté, Kate et Toby s’adaptent à leur rôle de nouveaux parents et apprennent que leur fils, Jack, restera aveugle. Kevin, quant à lui, apprend que son oncle Nicky a volontairement brisé une vitre et s’engage à payer sa caution afin qu’il soit libéré. ■