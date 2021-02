Van-Beach-Beatles à la sauce Weezer

Weezer

OK HUMAN

Warner

Contrairement à bon nombre de groupes, Weezer n’a pas honte d’afficher ses influences. Actifs depuis une trentaine d’années, les Californiens sortent coup sur coup deux albums aux antipodes. D’abord OK Human, un clin d’œil à l’album phare de Radiohead, mais surtout un hommage éclatant à la musique des Beatles et des Beach Boys. Rivers Cuomo et ses comparses ont eu l’urgente envie de mêler leur rock aux sonorités d’un orchestre. Mais pas en version sirupeuse, ô non, plutôt genre Randy Newman. Le résultant est bluffant, non pas tant au niveau des références, mais surtout grâce au songwriting ultramélodique d’un des groupes décidément les plus cools au monde.

Initialement prévue au printemps 2020, la sortie du très attendu Van Weezer est annoncée dans la foulée. Avec…