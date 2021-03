Rémi Bonnet a bouclé sa saison hivernale vendredi avec un titre de vice-champion du monde par équipes, avec Werner Marti, sur la Pierra Menta.

MÉLANIE GOBET

Première victoire en Coupe du monde élite, champion du monde de verticale et vice-champion du monde par équipes: quelle saison de Rémi Bonnet! Cette dernière médaille d’argent, il l’a décrochée vendredi sur le tracé de la Pierra Menta, en duo avec le Bernois Werner Marti. «C’était une saison riche en émotions», s’exclame-t-il, par téléphone, sur le chemin du retour. Dans le massif du Beaufortain, les Suisses ont pris la deuxième place de cette course mythique, réservée cette année aux participants des championnats du monde. Ensemble, ils ont parcouru les 30 km et, surtout, les 3400 m de dénivelé positif, en 3 h 33’18. Les champions…