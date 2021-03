«J’ai déclenché au moment où elle m’a regardée dans les yeux»

Dans le viseur

Si – le temps d’une chronique – on arrêtait net le flux d’images qui nous inondent et on choisissait de n’en regarder qu’une seule, pour décortiquer ce qu’elle nous raconte? Aujourd’hui, une photographie de Chloé Lambert, parue en une de La Gruyère le 20 octobre 2020.

Dans le jargon des vieux photographes, on parlait d’une «plaque». Une image dont on savait, avant même le développement du négatif, qu’elle serait à part. Une de ces images qui, au moment de déclencher, convoquait tous les paramètres pour devenir exceptionnelle. Avec l’immédiateté de la capture numérique, la magie de la surprise a beaucoup disparu. Mais, comme le disaient les vieux routiniers: «Tu peux déjà être fier d’avoir “fait une plaque”.»

Photographe à La Gruyère depuis 2012, Chloé Lambert est de piquet…