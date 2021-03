«Ma plus belle victoire»

Antonin Savary a dominé le skating lors des OPA Games à Prémanon, samedi. Sa première victoire chez les U20 en Coupe continentale.

«Avant la course, je me suis dit: “Elle est pour toi celle-ci”.» Au bout du fil, Antonin Savary en rigole, mais il avait prédit juste. Samedi, lors du 10 km skating des OPA Games à Prémanon, c’est bien lui qui a franchi la ligne d’arrivée avec le meilleur temps. «Ça fait trop du bien, je n’ai jamais été aussi heureux après une victoire, s’exclame-t-il. C’est la plus belle de ma vie. Surtout, je ne pensais jamais gagner une Coupe continentale pour ma première saison chez les U20.»

Sa joie est à la hauteur de sa performance, face à une concurrence relevée, malgré l’absence des pays nordiques, mais avec la délégation allemande cette fois. Le fondeur de 19 ans a…