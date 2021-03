«Tellement d’histoires à par tir des cailloux»

Sur le portail des courses du site du Club alpin suisse, on peut désormais activer un onglet et obtenir la carte des zones géologiques. De quoi guider les grimpeurs et les alpinistes vers les roches qu’ils préfèrent. Ou au moins leur faire découvrir où et comment elles sont apparues.

SOPHIE ROULIN

Quel est donc ce rocher qui écorche le bout des doigts quand on y grimpe? Où retrouver des paysages semblables à ceux qui ont enchanté les vacances de l’été dernier? Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les montagnes qu’ils gravissent, le Club alpin suisse (CAS) propose une version simplifiée de la carte géologique suisse. Accessible depuis le portail des courses du CAS, elle découpe la Suisse en une vingtaine de zones de roches.

«Notre approche était de montrer où telle ou telle…