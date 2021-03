RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Chirurgie esthétique: l’enfer au bout du voyage

«On achète un rêve, on paie cher et on peut payer de sa vie. Je ne le referai plus.» Stéphanie témoigne anonymement, la douleur dans la voix. Toutes ses plaies ne sont pas encore parfaitement cicatrisées, des mois après son retour de Tunisie. Cette Suissesse d’une quarantaine d’années ne désirait pourtant pas ressembler à un modèle de magazine. Après avoir vaincu un cancer du sein, à la suite d’un bypass gastrique, elle rêvait simplement de retrouver un corps normal.

