née Bongard

SEMSALES

Anne-Marie Vuichard-Bongard s’est éteinte le 8 mars, dans sa 93e année, entourée de l’amour de sa famille et des bons soins du personnel de la Maison St-Joseph, à Châtel-St-Denis. La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église de Semsales dans l’intimité de la famille et des proches.

Anne-Marie est née le 19 septembre 1928, à Prévondavaux. Elle était la cadette d’une famille de dix enfants, dont sept filles et trois garçons. Elle passa toute son enfance et sa jeunesse dans son village natal où les travaux ménagers et agricoles dictaient son quotidien.

Un jour de bénichon, elle rencontra Jean Vuichard, de Semsales, et ce bonheur se transforma en mariage le 19 septembre 1953, à Bourguillon. De cette belle union, trois filles, Christiane, Claudine et Fabienne, sont…