Assez de zones piétonnes

A propos du stationnement au centre-ville.

En période électorale, c’est toujours la même limonade: faire de la Grand-Rue et la place du Marché une rue et zone piétonnes, ceci aux détriments des petits commerces. Plusieurs jours par année, l’accès est fermé pour cause de marchés, manifestations diverses, etc. Combien rapportent à la ville les parcomètres et les amendes? C’est conséquent. Il faut remettre les places de parc en épis, comme auparavant, c’est moins dangereux pour manœuvrer et beaucoup plus logique.

Combien d’élus ou personnalités importantes étaient présentes à l’assemblée du mois de juillet 2020 à l’Hôtel de Ville à Bulle dans le but de garder l’hôpital de Riaz, ceci à 100%? Personne et c’est grave. Seule l’UDC était là, le Parti socialiste a pris une position favorable plus…