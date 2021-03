Autre époque, mêmes mœurs

Mon whisky, ma télé et moi

La série Hollywood raconte les débuts compliqués de jeunes acteurs qui tentent de se faire une place dans l’industrie du cinéma au sortir de la Seconde guerre mondiale.

«Allez! Cette semaine, on passe en revue le programme télé. Faisons un effort et parlons un peu de ce qui se passe hors des plates-formes de streaming et de YouTube.» Débordant de bonne volonté, on tombe sur l’émission Les comiques préférés des Français. Féru d’humour, on ne devrait pas trop s’ennuyer et même rigoler un peu. On empoigne la télécommande et on atterrit sur France 4. Premier sketch: L’addition, de Muriel Robin. Un classique, certes, mais qui a fait son temps, il faut l’admettre. Et puis débarque sur l’écran Anne Roumanoff. Premier soupir à défaut d’un sourire. Après six (trop)…