Avec le livre pour moteur

Avant d’arriver à la tête des librairies Payot, Pascal Vandenberghe a connu un parcours étonnant, passé par les petits boulots plutôt que par les études. A travers un entretien et un essai, il revient sur cette trajectoire qui a pour fil rouge l’attachement viscéral au livre.

ÉRIC BULLIARD

Il faut l’avouer: on ouvre ce livre avec un doute. Voire une légère réticence. Non par manque d’intérêt pour le thème, mais parce qu’on a l’impression de connaître Pascal Vandeberghe et ses points de vue. Des années en effet que le Monsieur Payot aux longs cheveux multiplie prises de parole et apparitions médiatiques. On se lance, méfiant. Surprise: très vite, ce long entretien avec Christophe Gallaz se révèle passionnant.

Le parcours, en premier lieu, fascine. Le funambule du livre retrace…