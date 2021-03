Beau et bizarre à son tour

Raphaël

HAUTE FIDÉLITÉ

Columbia / Sony

D’emblée, la courte intro Années 20 a des airs d’hommage à Christophe. Proche de Raphaël, le «Beau bizarre» – disparu il y a près d’un an – apparaît aussi dans Maquillage bleu («C’est fini, Christophe en Ferrari…») et Norma Jean, mais son audace expérimentale traverse tout cet étonnant album. Vingt ans déjà que Raphaël alterne les refrains accrocheurs et les morceaux cabossés, distordus, les mélodies évidentes et les recherches complexes. Ce neuvième disque accentue encore cette dualité, se révélant étrange par moments, franchement enthousiasmant le plus souvent.

Avec la collaboration electro de Benjamin Lebeau (du duo The Shoes), déjà présent sur Super Welter, Raphaël livre 13 titres énergiques, à la fois nostalgiques et follement vivifiants. Il a…