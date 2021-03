dit Bob

GRANDVILLARD

Benoît Raboud nous a quittés subitement le 7 mars après un malaise cardiaque, à quelques jours du printemps.

Benoît est né le 9 mai 1962 avec sa sœur jumelle Justine, dont il était très proche et protecteur. Il avait aussi six autres frères et sœurs. Il appréciait ses nombreux neveux et nièces.

Sa vie professionnelle a commencé sur l’exploitation de ses parents Alexandre et Solange Raboud-Borcard. Par la suite, il travailla dans divers secteurs dont celui de la maçonnerie. Pendant vingt-cinq ans, il a œuvré au sein de la scierie Borcard, à Grandvillard. Il y développa des qualités d’ouvrier consciencieux, minutieux et serviable.

Après quelques années de galère, il reprit sa vie en main. Pendant ses loisirs, Bob, comme il était surnommé, s’occupait en confectionnant…