Bienvenue dans le bizarre

Jess Kidd

LES VOLEURS DE CURIOSITÉS

Presses de la Cité, 480 pages

Parfois, on se dit qu’elle en fait trop, au risque de nous perdre, à s’amuser ainsi avec les clichés du roman victorien, tendance fantastico-gothico-freaks. Avec en prime une enquête policière. Mais Jess Kidd trouve toujours une formule, une image qui secoue et nous remet non pas dans le droit chemin, mais sur la voie bien tordue de son étrange roman. Tout est singulier dans Les voleurs de curiosités: l’intrigue, le décor, les personnages et l’héroïne, détective fumeuse de pipe, accompagnée du fantôme d’un boxeur tatoué. Ça surprend au début, mais on s’y fait vite.

L’histoire se déroule en 1863, dans une Londres malodorante, où l’on a la drôle d’idée de creuser des égouts. Bridie Devine est confrontée à une curieuse…