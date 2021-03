1

Un terrain stratégique pour agrandir le CO

Le manque de place pour les élèves et la possible acquisition d’un terrain privé ont agité l’assemblée des délégués de l’Association des communes de la Veveyse pour le CO.

ÉLODIE FESSLER

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Les délégués de l’Association des communes de la Veveyse pour le Cycle d’orientation (CO) se sont réunis mercredi soir à l’Univers@lle de Châtel-Saint-Denis pour leur assem...