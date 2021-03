A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Swissness: label suisse et les autres

Vous pouvez la chercher longtemps sur un tube de Cenovis. La croix suisse y a disparu en 2017, quand les critères qui garantissent le «swissmade» ont été revus et corrigés. Le label suisse garantit une plus-value que l’industrie alimentaire helvétique exploite ou ignore. Ovo, Toblerone, Ragusa, Sugus, Chirat… Quelles marques emblématiques ont préservé leur croix suisse? Lesquelles ont largué les amarres sous le souffle de la mondialisation? Quelles règles pour un produit made in Switzerland? ■