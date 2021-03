A Buckingham Palace, réalité et fiction font bon ménage

Mes chats, ma télé et moi

Les membres de la famille royale d’Angleterre sont tellement en représentation qu’on ne dissocie plus la réalité – ou plutôt celle qu’ils veulent bien raconter – de la fiction d’une série comme TheCrown.

PARFUM DE SCANDALE. Pour une raison qui ne cesse de m’étonner – et de me décevoir – j’ai regardé l’interview de Meghan et Harry l’autre dimanche à la télévision. En intégrale! Moi qui n’avais même pas passé mon samedi 19 mai 2018 devant ma télé pour les voir se marier. Jusqu’à peu, la famille royale d’Angleterre ne me faisait pas vibrer plus que tant.

Seulement voilà: la vie s’est arrêtée en mars 2020 et, depuis, le temps passé devant le petit écran a drastiquement augmenté. Après avoir ignoré pendant plusieurs années l’appel de The Crown, une production Netflix…