A propos des Communales à Bulle.

J’ai fait un rêve récemment: celui du changement de majorité à Bulle, à la suite des élections. Tant au niveau du Conseil communal qu’à celui du Conseil général. La majorité avait basculé d’une droite plutôt conservatrice à un centre-gauche plus progressiste, composé du PDC-Le Centre, des Verts toutes teintes confondues et de la gauche socialiste. De plus, la parité hommesfemmes était atteinte (avec 5 femmes à l’Exécutif et, parmi elles, pourquoi pas, la future syndique). Une petite révolution pour Bulle, mais une évidence dans la plupart des villes de notre pays.

Magnifique! Enfin un changement, porteur de l’espoir d’une nouvelle gouvernance, visionnaire, faite de choix courageux. Et, s’engageant à œuvrer dans les délais de cette prochaine législature…