Chiffres noirs malgré la crise

Les comptes 2020 de l’Etat de Fribourg bouclent sur un bénéfice proche de zéro. Si les charges courantes sont maîtrisées, il a fallu puiser dans la fortune pour faire face à la crise sanitaire. Mais aussi pour financer la réforme de la Caisse de pension.

JEAN GODEL

FINANCES. Pour sa dernière présentation des comptes de l’Etat – ceux de 2020 – le patron des Finances Georges Godel est resté fidèle à son habitude: les chiffres sont dans le noir. Cela dit, plutôt que de bénéfice, il faut parler d’équilibre, avec un tout petit excédent de revenus de 800 000 francs sur un total de charges de 3,937 milliards de francs.

Bien sûr, la fortune a été mise à contribution – et comment! – et la générosité de la Banque nationale suisse (BNS) a bien aidé. Mais les charges sont maîtrisées. Et en cette…