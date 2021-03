Née Gremaud

ECHARLENS

Claudine Gelitzer-Gremaud s’est éteinte subitement le 24 février, dans sa 66e année, à la suite d’un arrêt cardiaque, laissant sa famille et ses amis dans la tristesse. Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité de ses proches.

Claudine Gelitzer-Gremaud, bien que née en France le 17 octobre 1955, était une enfant du pays. Artiste autodidacte, elle vivait et peignait à Echarlens et possédait plusieurs expositions à son actif, dont celle intitulée Au fil des saisons en Gruyère, organisée à la Maison du Gruyère en 2011. Très jeune, elle se découvrit une attirance pour le dessin et la peinture, qui ne cessa de se développer au fil des années. Elle suivit plusieurs cours de dessin et une formation en arts graphiques. Elle entreprit également un apprentissage de…