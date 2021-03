Délais d’inscription reportés pour la maturité professionnelle intégrée et post-CFC

La crise sanitaire n’étant pas terminée, l’accessibilité au marché du travail reste difficile pour un certain nombre de jeunes. C’est pourquoi le Service de la formation professionnelle prolonge à nouveau les délais d’inscription pour la maturité professionnelle MP1 (intégrée à l’apprentissage) et MP2 (post-CFC). «Ainsi, une alternative est offerte aux personnes en quête professionnelle», explique le communiqué. Le délai est fixé au 20 août pour la MP1 et au 15 juillet pour la MP2. Les formulaires d’inscription se trouvent sur le site www.fr.ch/sfp.