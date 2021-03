RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Dans la tête d’un prisonnier

Au-delà de ce qui les a amenés en prison, l’émission s’intéresse à la vie des détenus et à leurs journées faites de contraintes, de règlements et de restrictions. Entre manque d’autonomie et absence d’intimité, ces derniers doivent trouver un moyen de supporter la réclusion. Alors comment garder le moral en prison et ne pas sombrer dans la déprime? Quel sens donner à un quotidien fait de frustrations? Et comment se passe la sortie de prison? Grâce au témoignage d’un prisonnier qui exécute actuellement sa peine et de ceux de plusieurs ex-détenus, mais également à travers des expériences de psychologie sociale et l’avis d’experts, cette nouvelle édition de Dans la tête de… nous plonge dans le quotidien de ceux que le système judiciaire…