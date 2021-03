née Gremaud

BULLE

Denise Dubas-Gremaud s’est endormie paisiblement le jeudi 11 mars, à l’âge de 96 ans. La messe d’adieu a été célébrée en l’église Saint-Pierreaux-Liens, à Bulle, dans l’intimité de la famille.

Bulloise d’origine, Denise, fille de Jeanne et Félix Gremaud, est née le 8 août 1924 à Paris, où son père avait été engagé comme mécanicien et pilote de course. La famille, agrandie de Paulette et Maurice, séjourna ensuite à la ferme du Coude avant de s’installer à Bulle et d’y fonder le garage Gremaud. Denise y travailla longtemps au côté de son père.

C’est là aussi qu’elle rencontra Charles Dubas, son futur mari, qui lui proposa un beau jour de printemps, en faisant le plein, de venir skier avec lui. Ni une ni deux, Denise attrapa ses skis et partit avec lui pour ce qui sera le…